Torino | Urbano Cairo | “Derby da 0-0 | Juventus non ha fatto più di noi Parole Juric frutto della rabbia”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel corso di un’intervista a Sky Sport, il presidente delha analizzato quanto accaduto neldi sabato sera che ha visto i granata sconfitti per 1-0 dalla. “Era una partita da 0-0, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e non mi sembra che laabbiapiù di noi – ha commentato il patron del Toro – Siamo stati costretti a giocare con tre trequartisti, ero deluso anche io così come. Le suea fine partita erano, ci sta. E’ già carico per ripartire.” Il presidente delglissa sul mercato e sui problemi offensivi: “Stanno mancando i gol di centrocampisti ed esterni, lo scorso anno ...

"È stato un derby da 0 a 0. Non mi pare che la Juve abbia creato così tanto più di noi". Così il presidente delCairo a Skysport è tornato sul derby perso sabato 1 - 0. "Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Su Lazaro è stato bravo Szczesny. Come su Vlahocic era ...Dopo il derby perso contro la Juventus, il presidente delCairo ha parlato in esclusiva a Skysport.it . Partendo proprio dalla sfida di sabato persa contro i bianconeri: ' E' stato un derby da 0 a 0 . Non mi pare che la Juve abbia creato così ...Nel corso di un’intervista a Sky Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha analizzato quanto accaduto nel Derby di sabato sera che ha visto i granata sconfitti per 1-0 dalla Juventus. “Era una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...