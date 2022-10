Torino | si cerca un attaccante per la rosa di Juric | nuovo nome sulla lista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La dirigenza delsta sondando il terreno per trovare unda aggregare alla squadra di: inun centravanti che milita nel nostro campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilsta valutando come rinforzare la propriaper risollevare l’andamento della stagione. I granata, dopo un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Gazzetta dello Sport

Il calcio d'inizio è in programma martedì alle 21 allo stadio Olimpico GrandeSiper loro un'adozione consapevole e responsabile. Sono in otto, futura taglia media, 5 ... Zona Cuneo,, Asti, no catena, no esclusivamente in giardino come unico cane. Rifugio Pinco ... Pronostici Coppa Italia, Torino-Cittadella: il Toro cerca il riscatto Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco, nella mattina di oggi 17 ottobre, a San Maurizio Canavese in provincia di Torino. Il cadavere si trovava all'interno di una Nis ...Appena otto reti segnate in dieci giornate, un misero bottino che fa di quello granata il terzo peggior attacco del torneo (peggio hanno fatto solo Sampdoria, con cinque gol all'attivo, e Fiorentina, ...