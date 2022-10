Torino | perdere il derby senza essere cattivo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La situazione delnel campionato di Serie A comincia a diventare problematica, dopo la sconfitta con la Juve Il Toro ha perso il, confermando un trend negativo nella sfida e una situazione in campionato problematica. La squadra che aveva fatto bene nella prima parte, tanto da trovarsi in una posizione con prospettive europee, si è bloccata di colpo e oggi si trova in un centroclassifica anonimo. Ma quel che ha più colpito nel, è che non si sia vista, salvi sporadici momenti, quella cattiveria agonistica che ci si aspettava. A maggior ragione contro una Juve decisamente in crisi, che in Israele aveva pagato un carissimo prezzo al furore avversario. E invece niente, i bianconeri sono riusciti a passare al Grandee il tono della contesa è stato alquanto morbido. A riprova c’è il fatto che ...

Vanity Fair Italia

Così il presidente delUrbano Cairo a Skysport è tornato sul derby perso sabato 1 - 0. "... ad esempio con l'Inter e il Sassuolo siamo stati puniti per episodi finali e non meritavamo di"...... un'esperienza unica, in cui la musica accompagna gli spettatori in un viaggio che fai ... i due concerti italiani del 2 novembre al Teatro Alfieri die del 4 novembre al Conservatorio ... Buonissima: gli eventi (e i cibi) da non perdere a Torino, capitale della gastronomia per quattro giorni Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Sky dove ha parlato del derby perso sabato contro la Juventus. "È stato un derby da 0-0. Non mi pare che la Juve abbia creato così ...