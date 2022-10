Tommaso Stanzani | crisi con Tommaso Zorzi? Il messaggio “sibillino” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 17 ottobre 2022)sono in? Sono settimane che i nostri follower ci scrivono in DM messaggi di questo tipo ma noi abbiamo sempre archiviato l’argomento perché non avevamo alcuna base fondata (e soprattutto per rispetto dei diretti interessati).sono in? Oggi, a distanza di alcuni giorni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.