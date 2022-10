Tiro a segno | Mondiali 2022 | nella carabina mista da 10 metri fuori dalle finali le due coppie azzurre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Aiseniordi, in corso al Cairo, in Egitto, oggi, lunedì 17 ottobre, si sono disputate le prime eliminatorie, quelle dellaad aria compressa da 10miste, specialità olimpica:le duedell’Italia.finale per l’oro si affronteranno Cina 1 di Huang Yuting e Yang Haoran, primi con 634.8, e Corea del Sud 1 di Gwon Dayeong e Kim Sangdo, secondi con 631.5.prima finale per il bronzo sfida tra Francia 1 di Oceanne Muller ed Alexis Raynaud, terzi con 631.3, e Cina 2 di Zhang Yu e Sheng Lihao, sesti con 630.1.seconda finale per il bronzo duello tra Norvegia 1 di ...

TrevisoToday

... che con D'Alessandro, mette atutti i primi tiri della partita. I liberi di Marino e poi ... Ai liberi del +4 di D'Alessandro, Drocker risponde con due triple prima che Rossi metta ilpesante ......ha permesso ai veronesi di tornare in partita grazie a un'altra autorete di Gabbia sudi ...un altro colpo ai mondiali su pista al Velodromo di Saint Queentin en Yvelines che si chiudono nel... Tiro a segno: campionato nazionale Unvs in Via Fonderia La prima vera occasione arriva al 20' con Raspadori ben servito da Kvaratskhelia sulla corsa: il tiro dell’attaccante azzurro sfiora il palo. I partenopei lasciano però anche dei pericolosi spazi in c ...Feng Sixuan è il tiratore cinese junior di 25 metri, uno sparatutto di classe degli anni ’50, non uno sparatutto di classe 50 in ...