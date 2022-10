Tiro a segno | Coppa del Mondo 2022 | il cinese Shiwen Wang vince l’oro nella pistola automatica juniores maschile

TrevisoToday

... per giunta imponendosi sul campo di una, l'Fc Lamezia, sin li sempre vittoriosa ed a. ... ma resta il fatto che i campani hanno effettuato un soloin porta in tutta la gara, quello in ...... ma si fanno raggiungere da Dallavalle, che mette auna doppietta: il gol del pareggio arriva ... trovando la via del gol al 51' con un bela giro e al 78' con una conclusione mancina. I ... Tiro a segno: campionato nazionale Unvs in Via Fonderia Il Napoli non molla di un centimetro, e ieri contro il Bologna ha segnato altri tre gol, portando a casa la decima vittoria consecutiv ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...