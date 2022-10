The Foreigner | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 17 ottobre 2022) The: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Thedel 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Quan si reca quotidianamente in visita a Scotland Yard, ...

Cube Magazine

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 17 Ottobre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Neruda,, Conflitto di interessi,Condemned - L'isola della morte, Famosa, C'era una volta il West, USS Indianapolis, Due nel mirino, Rosamunde Pilcher: L'eredità di nostro padre, Karol: Un ..., ore 21:20 su Italia 1 Jackie Chan è un proprietario di un ristorante di Chinatown che dà la caccia ad alcuni malviventi irlandesi. Conflitto di classe, ore 21:15 su La7 Un padre e una ... The Foreigner film stasera in tv 16 ottobre: cast, trama, streaming The Foreigner: trama, cast e streaming del film in onda stasera - lunedì 17 ottobre 2022 - alle ore 21,20 su Italia 1. Le informazioni ...A foreigner seen rollerblading like a demon through Bangkok traffic without protection was fined THB1,000 by police yesterday for obstructing traffic. Lumphini police said the skater, Canadian ...