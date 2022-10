Tg1 contrario all’arrivo di Fiorello | «Non lo accettiamo | è uno sfregio al nostro impegno quotidiano»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Monica Maggioni (Foto US Rai) L’arrivo dinella mattina di Rai 1 è stato appreso addirittura con sconcerto e contrarietà dal Tg1, che non vuole cedere allo showman siciliano lo spazio occupato da TgUnomattina. “Il Comitato di redazione del Tg1 esprime tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico TgUnomattina” si legge nella nota diramata dal Cdr del Tg1, che chiede alla Rai se il Consiglio di Amministrazione è stato informato di tale cambiamento e se i suoi componenti hanno tutti condiviso questa scelta. Continua: “Noi come Cdr della redazione del Tg1 sottolineiamo la battaglia fatta per ottenere quegli spazi e lo sforzo enorme compiuto da tutti noi sul ...