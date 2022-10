Terza giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tre squadre comandano la classifica dopo la. Vincono infatti l’Olimpia Milano, che batte Brindisi 83-82, la Virtus Bologna a Verona, e Tortona contro Pesaro. Successi anche per Brescia, 82-72 su Scafati, e Napoli, che passa a Reggio Emilia 73-67. Stessa sorte anche per Trento che si impone a Varese, e Treviso che stende Sassari.: I RISULTATI DERTHONA-VL PESARO 81-73 TRIESTE-VENEZIA 78-95 VERONA-VIRTUS BOLOGNA 60-85 OLIMPIA MILANO-BRINDISI 83-82 VARESE-TRENTO 91-74 UNIVERSO TREVISO-DINAMO SASSARI 79-71 BRESCIA-SCAFATI 82-81 NAPOLI-REGGIANA 73-67 LA CLASSIFICA VIRTUS BOLOGNA pt. ...

