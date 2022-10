Terrore in Italia | Auto Sulla Folla… 9 Feriti Gravi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tragedia sfiorata in piazza Duomo a Firenze. Un’dei vigili urbani é piombatafolla proprio mentre era in corso una processione religiosa. Nove i, tra cui due bambini. Ancora in corso gli accertamentidinamica dell’incidente. Ecco gli aggiornamenti sul caso! L’dei vigili carambolafolla in processione: tra idue bambini Tragedia sfiorata a Firenze. Nelle scorse ore, un’della polizia urbana è piombatafolla in piazza del Duomo, causando ben 9. Tutto é accaduto mentre in piazza si stava tenendo una processione religiosa della comunità peruviana. Come accennato, sono 9 i, tra cui due bambini di 4 e 7 anni. I due piccoli sono stati ...