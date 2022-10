Terremoto in Rai sul nuovo show di Fiorello | i giornalisti del Tg1 protestano per l’orario | «Sfregio al nostro impegno»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non è piaciuta alla redazione del Tg1 l’idea dei vertici di viale Mazzini di inserire ildial mattino, nel bel mezzo dell’ora che finora è sempre stata gestita dal tg di Rai1. L’inizio delprogramma di, «Viva Asiago 10!», è previsto per il prossimo 28 novembre, al mattino su Rai1 e in contemporanea su Radio2 e Raiplay, anticipato da una fase di rodaggio solo online a partire dal 7 novembre. In una nota durissima, il Cdr del Tg1 ha espresso «tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina». Sulla nuova collocazione nel palinsesto di Rai1 non sarebbe stato ...

