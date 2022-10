QUOTIDIANO NAZIONALE

Il successo di Lasting, il software che scandisce la giornata di moglie e marito. La strategia: una serie di promemoria per partecipare alla vita del partner. Ma è sconfortante delegare alla ......la qualità della vita della donna e della. È anche per questo che, lo scorso anno, abbiamo deciso di formare i nostri professionisti sanitari, partendo dagli operatori dellaIntensiva ... Terapia di coppia L’app salva-matrimonio "Ora falle un complimento E alle 17 senti come sta" Il successo di Lasting, il software che scandisce la giornata di moglie e marito. La strategia: una serie di promemoria per partecipare alla vita del partner. Ma è sconfortante delegare alla tecnologi ...La 17esima Festa del Cinema di Roma celebra la coppia della Golden Age hollywoodiana: Paul Newman e sua moglie, l’attrice premio Oscar Joanne Woodward. Dopo gli applausi di Cannes la docu-serie The la ...