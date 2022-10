Tentata estorsione a Silvio Berlusconi | bomba in tribunale | chi finisce sotto accusa

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alcune delle cosiddette “olgettine” avrebbero fatto pressione super ottenere soldi: l'ex premier sarebbe quindi vittima di un tentativo di. È quanto sostiene il suo avvocato, impegnato nella difesa del Cav che è a processo per corruzione in atti giudiziari. Ripercorrendo i messaggi di una chat tra alcune delle imputate emergerebbe la volontà di “andare ad Arcore per fare pressione e ottenere benefici”. Secondo l'avvocato è chiara la “volontà di ricattarlo, lo dice un ufficiale di polizia giudiziaria”, quindi“può essere individuato come parte offesa di un altro reato che non si è voluto perseguire”. La tesi della difesa è sempre stata quella di un "un ristoro economico a chi aveva avuto pubblicità negativa”, ma ora l'avvocato sostiene che ci possono essere state “delle ...

E ha ricordato che a Monza è in corso un processo a carico di Giovanna Rigato (imputata anche nel Ruby ter) per una presuntada un milione di euro ai danni del leader di Fi. ...In questo senso cita la posizione di Giovanna Rigato, imputata a Monza con l'accusa di. Se la tesi difensiva è sempre stata quella di 'un ristoro economico a chi aveva avuto ...L'avvocato Federico Cecconi ha sottolineato come l'ordinanza di inutilizzabilità di molte testimonianze ha l'effetto di demolire l'accusa di corruzione. Per il legale le dichiarazioni di Imane Fadil " ...Gli «screenshot» delle giovani ex ospiti delle serate di Arcore, riunite in una chat da settembre 2014 e in cui parlavano di fare pressing per chiedere soldi a Silvio Berlusconi, ...