Tennis | Wta Swiatek guida il ranking | salgono Trevisan e Paolini

Grazie alla finale nel250 di Cluj Napoca fa un balzo di undici posti Jasmine Paolini, che risale al numero 67. Stabile Elisabetta Cocciaretto, numero 92: la 21enne di Fermo è anche lei in ...... ha cambiato in via ufficiale il proprio nome in Federazione Italianae Padel (Fitp) così da ... di Bagni di Lucca, che ieri ha perso 6 - 2 3 - 6 6 - 2 la finale del25o di Cluj - Napoca, ...Stabile Giorgi, prepotente scalata della russa Blinkova ROMA (ITALPRESS) - Invariato il podio della top 10 del ranking WTA guidato dalla polacca ...Diverse variazioni per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA.