Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare | Passaro si qualifica | è il 7° azzurro nel main draw

Ricordiamo che le qualificazioni si sono giocate alClub Pozzuoli (a porte chiuse) per consentire il ripristino dei campi da gioco delClubimpraticabili per motivi tecnici ...In attesa di sapere se il campo principale del T. C.sarà pronto per domani, si gioca a Pozzuoli il tabellone di qualificazione. Passaro e Jarry ...Pozzuoli Mentre sui campi in cemento del...Sono diventati 7 gli azzurri al via nel tabellone principale della T ennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di ...Il perugino si è imposto in rimonta sull'austriaco Filip Misolic e va ad aggiungersi ai sei azzurri già presenti nel tabellone principale ...