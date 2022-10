Tennis | l’Italia con venti giocatori nella top-200 del ranking ATP | dieci sono Under21!

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Se è vero che nelle ultime ore lo sfogo via social di Andreas Seppi sulla mancata possibilità di chiudere la sua carriera grazie a una wild card a Firenze o a Napoli ha messo in cattiva luce la Feder, nello stesso tempo in questo lunedì, 17 ottobre, cidei riscontri positivi da commentare. Ci si riferisce alATP epuò gongolare per la profondità del proprio movimento. L’Ital, infatti, può presentare ben 20tra i primi 200 delATP e 10 di loroappartenenti alla classe Under21. Lo specchio di un sistema che funziona, come spesso descritto da Filippo Volandri (capitano di Coppa Davis e direttore tecnico della FIT). E’ chiaro che nel nostro Paese le aspettativequelle di poter ...