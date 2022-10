Tarallo | ' ' Se il Napoli è primo in campionato e in Champions è merito anche di Meret' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano, ex preparatore dei portieri del. Queste le sue parole: "L'errore di? Andrebbe cambiata la cultura dello Sport in Italia. L'errore non è dimostrazione di incapacità e non come parte del processo di apprendimento. -affermaha già dimostrato come rialzarsi dopo un errore. Quella di ieri resta una giornata storta, non ci sono dubbi. Se ci troviamo primi nelitaliano e indi. In giro per l'Europa gli errori sono all'ordine del giorno. -prosgue- Spalletti da buon padre di famiglia l'ha confortato. L'uscita a vuoto nel secondo tempo? ...