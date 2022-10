(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. Il Comando dei Vigili deldi Bergamo insieme all’Associazione Nazionale Vigili deldel Corpo Nazionale – Sezione di Bergamo ha organizzato domenica (16 ottobre) una “Open day della” per festeggiare la settimana della Protezione Civile. Laalper tutto l’arco della giornata è stata visitata dacon, coinvolte in un percorso ludico/informativo in cui hanno avuto la possibilità di cimentarsi in varie attività finalizzate, per i più piccoli,conoscenza del mestiere del “vigile del” e, per i più grandi,diffusione della cultura della sicurezza antincendi negli ambienti di vita. L’evento ha riscosso un grande successo tra i ...

BergamoNews.it

Per fronteggiare il caro bollette e i vari aumenti del periodo ci sonopiccole attenzioni che tutti possono mettere in atto Al giorno d'oggima anche imprese sono alle prese con il caro bolletta e ricevendo lettere con cifre alle stelle da pagare alla ...Dal 27 ottobre sarà nei cinema come protagonista del nuovo film live - action per'Il ... In generale io ascolto tanto musica di mio, in questa situazione mi sono trovato ad ascoltare... Tante famiglie con bambini alla caserma dei Vigli del fuoco aperta al pubblico Lo studio rileva che circa i tre quarti dell’aumento totale del numero di bambini che vivono in povertà a causa della guerra in Ucraina e della crisi del costo della vita nella regione si è verificato ...La Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato un uomo che in poco più di 50 giorni si è reso responsabile del reato di abbandono di rifiuti ...