Svezia | Ulf Kristersson è il nuovo premier | guida una coalizione di centrodestra

"Congratulazioni aKristersson per la sua elezione a Primo Ministro. Laavrà presto la presidenza del Consiglio dell'UE in un momento cruciale. Sono impaziente di lavorare insieme per ...Il parlamento svedese ha approvato la mozione di fiducia aKristersson, leader del partito dei Moderati, di centrodestra, e nuovo primo ministro del paese ...conservatori nella storia della, ...Bruxelles – Il Parlamento svedese ha eletto Ulf Kristersson nuovo premier. Il candidato del centrodestra, vincente alle ultime elezioni sulla premier uscente Magdalena Andersson, ha ottenuto 176 voti ...I Democratici svedesi, alleati di Meloni in Europa, sono rimasti fuori dalle poltrone del governo. Ma hanno imposto la loro linea a Kristersson ...