Supplenze da MAD | mancano i docenti | le scuole ricorrono agli interpelli nazionali

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS e graduatorie di istituto in corso, ma giàinsegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gliper la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Ai fini dell'assegnazione delleda graduatoria di istituto, i dirigenti scolastici ... secondo il criterio di viciniorietà; infine, ricorrono alle, qualora non riescano ad attribuire la ...da: le scuole cercano insegnanti. Posto che il punto principale deve essere il rispetto della normativa e quindi per l'assegnazione di un incarico devono essere consultate le graduatorie ...Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento ( GAE . In ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a sabato 15 ottobre.