Striscia la Notizia | Totti smentisce i tradimenti e FIMI appoggia l’iniziativa ”un bando per il Festival di Sanremo”

Striscia la notizia

Il "finto" Totti, nella puntata diladi questa sera, nega infatti di aver tradito l'ex moglie: " È una bugia . Non ho mai avuto altre". E, a seguire, elenca una serie di nomi da ...Domani sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose , incontra Dennis ... Domani sera a Striscia la notizia: l'insalata russa di Dennis... - News Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo episodio della saga Totti-Blasi versione deepfake. Nella puntata di oggi il “nostro” Francesco ...Motivazione, futuro, mani tese e solidarietà. Questo il cuore dell'iniziativa "Clicca un tasto e dona un pasto", iniziativa solidale legata alla campagna motivazionale dell'inviato di "Striscia la Not ...