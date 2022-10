“Stregati dai Vicoli” | mercatino | degustazioni | intrattenimenti | incontri nel centro storico di Ponte

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaese che vai, strega che trovi, 30 e 31 ottobre 2022 si va in scena a(Bn) con un nuovo evento originale promosso dalla Pro Loco Adm di(Bn). Dopo due anni di chiusura forzata e di fermo degli eventi, l’organizzazione e i graditi partner sono in campo per la valorizzazione del territorio. Questa volta protagonista sarà il, il borgo del paese che farà vivere due giorni di magia a coloro che con la presenza daranno valore al lavoro dei tanti volontari impegnati. Iapriranno dalle 11 alle 24 di entrambi i giorni di Domenica delle Streghe e Lunedì di Halloween conper grandi e piccini, ...

Lanterna

Il cetaceo è stato immortalatopescatori rimastida questo splendido capodoglio che, come possiamo vedere dal video a corredo dell'articolo, giocava abbracciando le onde in una domenica ...Ciò che è accaduto non è stato vistotelespettatori; alcuni pensano che possa essere tutta unadel parrucchiere per mettere in cattiva luce Edoardo, agli occhi del pubblico da casa. ... “Stregati dal grande schermo”: conversazione con Sandro Veronesi e Francesco Piccolo | Lanterna Eccezionale avvistamento nello Stretto di Messina: splendido capodoglio ammalia i pescatori Un meraviglioso capodoglio è stato avvistato ieri nelle acque dello Stretto di Messina. Il cetaceo è stato i ...Scopri i borghi d'Italia più suggestivi e dall'aura spettrale che ben si prestano a essere visitati durante il periodo della notte di mostri ...