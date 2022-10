Stadio Milano | il sopralluogo degli architetti | ' Ecco come sarà'

Gli esperti di Populous hanno risposto alle domande di cittadini e tifosi, incontrandoli nell'area dove dovrebbe sorgere il futuro, ......del Milan che fece costruire lodi San Siro nel 1926. La leghista Silvia Sardone ha proposto invece l'attore Diego Abatantuono e il giornalista Paolo Del Debbio , il consigliere di...L’impianto di Renzo Piano rientra nel dossier che la Federcalcio presenterà alla Uefa per candidarsi a ospitare gli Europei tra 10 anni. E con i 31.582 della gara con l’Ascoli, il pubblico di Bari è a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...