Spalletti | spunta la frase su Meret | ' Due mesi super e si parla solo dell' errore | c'

Lucianofa scudo su Alex Meret , sfortunato protagonista ieri dell'errore contro il Bologna che aveva portato i felsinei al momentaneo 2 - 2 con Barrow . È stato sufficiente questo episodio per ...Lucianoscatenato come raramente prima d'ora, è entrato in campo di corsa e ha raggiunto velocemente il gruppo, lanciandosi sugli azzurri con un salto, poi scambiando il cinque con tutti ...Spalletti dice sempre che la partita è una scatola da riempire, in Napoli-Bologna c’è tutto: l’attitudine al calcio di possesso nel primo tempo, l’anima verticale nella ripresa senza perdere tempo nel ...L'allenatore del Napoli difende il portiere, che ha sbagliato sul tiro di Barrow che ha decretato il momentaneo 2-2 del Bologna ...