Sopravvissuti | PresaDiretta o Grande Fratello Vip? La tv del 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il cerchio si chiude”: ritrovarsi davanti al relitto è emozionante e doloroso per tutti. Anche Sylvie, nonostante Luca continui a tenerla a distanza, decide di salire sulla barca e per la prima volta si rende veramente conto di ciò che ha passato suo marito… Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Secondo le ultime anticipazioni, la puntata di stasera sarà intitolata “Armi di ...

Sfida sul filo del rasoio con la fiction di Rai 1, che ha ottenuto praticamente gli ... Buoni gli ascolti anche di Peppermint " L'Angolo della Vendetta su Italia 1 esu Rai 3,...Su Rai1 la serie, in onda dalle 21.41 alle 23.35, 2.753.000 (15,1%). Su Rai2 Stasera ... Su Rai31.444.000 (7,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 891.000 (6%). Sul Nove Little Big ...La vittoria in termini di share su 'Sopravvissuti', che ottiene in media pochi spettatori in più ma uno share molto più basso, essendo durato quasi ...I risultati Auditel di ieri sera: sfida molto contesa tra GF Vip e Sopravvissuti Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip in ...