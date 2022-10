Smog | a Bergamo già 23 giorni oltre i limiti | “Pm10 al +87% rispetto ai valori raccomandati dall’Oms”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Se fosse un paziente al pronto soccorso,sarebbe inquadrata come “codice giallo”: in termini di gravità secondo soltanto al codice rosso. È l’esempio che Legambiente propone nel dossier “Mal’aria 2022 edizione autunnale”, per fare capire lo stato della qualità dell’aria di 13 città italiane da inizio anno ai primi di ottobre (fra cui nove selezionate per partecipare alla Missione europea per la neutralità climatica al 2030). A, secondo l’associazione ambientalista, sono 23 idi sforamentodi legge (per quanto riguarda ilsono 35quelli da non superare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo). Molto peggio fanno Torino, Milano e Padova che si trovano fuori daidi legge, ...

BergamoNews.it

Secondo l'associazione ambientalista, per liberare le città dallooccorre potenziare servizi e ... In particolare, sono state analizzate 15 città italiane : Roma, Torino, Milano,, Padova, ...In Italia l'emergenzaè sempre più cronica. Nei primi dieci mesi del 2022 suona già il primo campanello d'allarme per ... Codice giallo per Parma (25),(23), Roma (23) e Bologna (17) che ... Smog, a Bergamo 23 giorni oltre i limiti: “Pm10 al +87% rispetto ai valori raccomandati dall’Oms” In Italia l’emergenza smog è sempre più cronica. In questi primi dieci mesi del 2022 suona già il primo campanello d’allarme per inquinamento atmosferico. Livelli degli inquinanti off-limits, traffico ...In Italia (e anche a Bergamo) l’emergenza smog è sempre più cronica. In questi primi dieci mesi del 2022 suona già il primo campanello d’allarme per inquinamento atmosferico. Livelli degli inquinanti ...