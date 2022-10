Siria | almeno 100 ' militanti radicali' uccisi in attacco russo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Damasco, 17 ott. (Adnkronos) - Le forze aeree russe hanno ucciso100 "" in un campo di addestramento in. Lo ha reso noto il maggiore generale Oleg Yegorov, vice capo del Centro per la riconciliazione delle parti in guerra in. "Al fine di contrastare le organizzazioni terroristiche internazionali - ha affermato, ripreso dall'agenzia russa Interfax - le forze dell'aeronautica russa hanno effettuato attacchi aerei contro un campo di addestramento dia nord-est dell'insediamento di Katma e contro un posto di comando a ovest dell'insediamento di Azaz". Secondo Yegorov, "sono statifino a 100e colpiti un posto di comando, magazzini con armi, munizioni e materiale, il ...

