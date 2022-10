Simulazione attacco nucleare | quali città italiane verrebbero attaccate

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il rinnovato timore di un conflittoè tornato a dominare i titolli dei giornali delle ultime settimane. Dopo il discorso con cui Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione “parziale” delle forze russe e i referendum che hanno portato all’annessione di quattro regioni ucraine, considerate da Mosca territorio russo, l’attenzione è tornata sul possibile utilizzo di testate nucleari “tattiche”, di potenza limitata rispetto agli ordigni nucleari più potenti. Armi che hanno un’energia compresa tra 0,2 e 200 chilotoni, rispetto ai 10.400 della prima bomba a idrogeno, ma sono comunque in grado di distruggere interi centri abitati. Anche se solo tattica, il lancio di un’armaaprirebbe una fase inedita con il rischio più che concreto di una guerrasu larga scala, come ricordano molti esperti. In tal caso, le basi ...

Ecco perché in caso didel genere, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Guerra nucleare in Italia, lachoc sulle vittime possibili e le città colpite A lanciare l'...La reazione dei padroni di casa è veemente, al 10' l'dell'Ancona accende la miccia nell'...a centrocampo si becca il secondo cartellino giallo e quindi il rosso per una presunta, ...Difficile fare previsioni, eccetto una: basterebbe una sola bomba a causare milioni di morti e scenari apocalittici Le cose più spaventose sono di solito orribili a tal punto da non riuscirle nemmeno ...Utilizziamo i cookies. Alcuni sono essenziali per il funzionamento di questo sito web; altri ci permettono di migliorare i servizi e l'esperienza utente oppure di fornire pubblicità. Utilizzando quest ...