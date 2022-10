Sign | scienziati italiani in Germania | nasce il network delle eccellenze

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È nata l’associazione “in”, promossa dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, per sostenere ricerca e applicazione deglinel Paese e promuovere le moltein questo settore. L’obiettivo è quello di dare vita ad un think-tank per facilitare il trasferimento al sistema scientifico italiano di esperienze e pratiche elaborate ine stimolare quindi un “brain re-gain” a favore del sistema Italia. Tra i soci fondatori delsi contano cinquantadi spicco attivi in. “La cooperazione scientifica – ha dichiarato l’Ambasciatore Varricchio – è uno dei pilastri del rapporto tra ...

È nata l'associazione 'Italiani in Germania Network' , promossa dall' Ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio , per sostenere ricerca e applicazione degliitaliani nel Paese e ...13.9 C Belluno mercoledì, Ottobre 12, 2022in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica ... associazione non governativa che riuniva capi di Stato economisti e, promuove il "...