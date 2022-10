Si finisce un po' tutti per inseguire il miraggio di un' esistenza da 10 Finché qualcosa non costringe a guardare il mondo da un' altra prospettiva E allora ha un senso pure restare sotto la sufficienza

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Forse avete già letto la storia di Elisabetta. Di Elisabetta, Matteo e della loro bimba. Provo a riassumerla partendo dall’ultima foto. Mostra Elisabetta che punta un sorriso calmo verso l’obiettivo, bella in un abito estivo, nei capelli un cerchietto abbinato ai fiori rossi su fondo blu dello scamiciato. Matteo, di profilo in completo e papillon, la bacia sulla guancia: la bacia chiudendo gli occhi e nel frattempo tiene in braccio la loro piccolina, dieci mesi più o meno, la cui mano sinistratra le dita della mamma. Sono a un matrimonio e stanno bene, insieme, è luglio. Venti giorni dopo Elisabetta Socci, 36 anni, ha smesso di vivere. Il suo tempo, segnato da un cancro al seno scoperto in gravidanza, era scaduto. È Matteo a raccontare. Torna al giorno in cui hanno accolto con gioia e ...