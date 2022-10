Sì | cara sinistra | Fontana e La Russa sono “di parte” Quella che ha vinto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott – Lorenzoe Ignazio Ladi? Certo che sì,dellache hale elezioni, dunque chiamata a scegliere i presidenti della Camera e del Senato. Piaccia o non piaccia, non ci sarebbe altro da dire, commentare, sbraitare. Invece ci ritroviamo il piagnisteo della, classico atteggiamento di chi non accetta la sconfitta e pretende di dettare la linea al governo anche se bocciata dai cittadini. Di qui l’agitazione massima, cianciando di presidenti delle Camere “divisivi”, spulciando detti e non detti del passato che vestirebbero di nerissimoe La. Ma è un furore scomposto che durerà poco, più o meno fino alla scelta dei ministri. Allora tutti ...

la Repubblica

... che ha impresso una svolta verso lamarxista - leninista. Due i nomi più accreditati per ...giovane tra i 25 del Politburo e ha diretto la campagna per l'alleviamento della povertà tanto...Ha scritto Concita De Gregorio che il ribaltamento di ruoli è imprevisto a destra come a: ... "l'amore della vostra vecchiaia, la figlia piùe più stimata, ha dunque potuto, in sì breve ... Cara Sinistra, impara ad amare il XXI secolo Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Ci stringiamo attorno a Ilaria e alla famiglia Cucchi tutta. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della signora Rita. È con grande commozione ch ...Paulo Dybala guarderà Sampdoria-Roma dal divano di casa. Triste per non partecipare alle ultime partite prima del Mondiale, ma con la speranza di volare in Qatar. La Joya ha ritrovato ...