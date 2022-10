Serie A | Casini sui diritti tv | “Colossi americani? L’Italia genera grande interesse”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio a Milano, toccando il tema deitv: “E’ un argomento molto ampio. Attualmente è in corso un ciclo che volgerà al termine nel 2024. Ci auguriamo di non perdere tempo in modo da avere il bando in anticipo rispetto allo scorso triennio.di Paramount ed Apple TV? Un produttore di calcio e talenti comesuscita enorme“. In merito alle riforme, invece,ha detto: “Ne abbiamo parlato con Gravina e contiamo di avere un piane articolato a fine 2022. Offriremo ai giocatori italiani uno stage, poi ci penseranno i club“. SportFace.

