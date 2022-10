Serially | da Yumi' s Cells a 3 33 | le nuove serie in arrivo

Akiba Gamers

... Jann (in uscita il 20 ottobre),'s Cells (in uscita il 27 ottobre) e The Devil's Judge (due ... frutto del lavoro di una squadra di persone che, come noi di, crede moltissimo nella forza ...... Jann (in uscita il 20 ottobre),'s Cells (in uscita il 27 ottobre) e The Devil's Judge (due ... frutto del lavoro di una squadra di persone che, come noi di, crede moltissimo nella forza ... Alice Gear Aegis CS: story trailer per Yumi Yotsuya, Yayoi Fujino, Toka Shimoochiai La piattaforma Serially ha festeggiato il suo primo anniversario annunciando il debutto di nuove serie nel proprio catalogo. La piattaforma di streaming, completamente dedicata alle serie tv, Serially ...Come sta andando il servizio di streaming italiano Serially a un anno dal lancio Approfondiamo i risultati condivisi dall'azienda.