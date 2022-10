Senza gas da quattro mesi | l' incubo nella palazzina Inps

Se arrivasse una buona notizia, per esempio se sapessimo che inverno sara' e se le condizioni climatiche ci evitassero di rimanere, oppure se la guerra in Ucraina si fermasse, i mercati ...L'enormita' di questioni come la transizione verso l'energia pulita non sara' possibileil ... Ad esempio, le aziende diindustriali che risolvono le nostre future esigenze di ...L'assurdo caso della palazzina Inps dove alcuni inquilini vivono senza gas da giugno. Tra loro una 92enne: "Fate qualcosa, sembra di essere in tempo di guerra" ...Le stime del Codacons anticipano una nuova stangata per le bollette di luce e gas nel 2023, con l'offerta giusta si evitano i rincari ...