Senza Forza Italia | Senaldi non ha dubbi | Ecco le mosse obbligate della Meloni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv il condirettore di Libero Pietro. "Le macerie sono la condizione migliore per costruire", dicesul trovato accordo nel centrodestra. Sul totoministri: "Per la prima volta dovrebbe esserci un leghista al Tesoro", appunta il giornalista. Sul caso Paola Egonu: "Ci sono quattroni su 60 milioni che l'hanno insultata su Twitter", dice, "ma non c'è un allarme razzismo. Anche a Gianluigi Donnarumma, quando ha fatto degli interventi infelici come portiereNazionale, gliene hanno dette dietro". Il centrodestra riuscirà a stare compatto, chiede Natali? "i voti digovernerebbe la sinistra", risponde, "E quindi Giorgiafa ...

Borsa Italiana

... più aperto e che permette di mettere in campo qualche strategia in più,però dimenticare la ... in grado di colpire con estremae precisione la testa dei malcapitati, aiutandosi nel ...Sembrerebbe invece che l'accesso alle partite sia stato garantito a tutti,distinzioni sull'... erano decisamente grasse , bisognava perandare a giocare in un posto del genere con leggi ... Borsa: Senza forza Mumbai, in progresso dello 0,29% Come è andato l'atteso incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, ritenuto decisivo per la formazione del nuovo governo ...La maggioranza di centrodestra, per ora, è in salvo. Dopo le tensioni successive all’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato senza i voti di Forza Italia e gli appunti presi in aula da ...