(Di lunedì 17 ottobre 2022)lamenta la lentezza del centrodestra: "Non si fa il governo per le richieste di Berlusconi?". Malo smonta: "Mattarella deve ancora dare l'incarico"

ilGiornale.it

Il superpotere di Paul è quello di superare lecon una forza incredibile e una grande ... E gli rispondevo: 'in Italia! Cosa vuoi mangiare Riso e fagioli'. Ma scherzavamo molto su ...... nel 2002 è addirittura 4/4 TARTARINI: voto 8 Non è facile guidare una F1, soprattutto se non... dal trionfo alle WTA Finals di novembre, non esce mai dalla stessaumana prima che ... "Sei in difficoltà", "Hai detto una cazz...". Lite tra Telese e Sallusti