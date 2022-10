Se c’è il Bologna Spalletti è come Ancelotti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il bellissimo Napoli diha un approccio molto simile a quello di, soprattutto nelle partite contro ilPer il terzo campionato consecutivo, il Napoli davanti al proprio pubblico ha segnato 3 reti al. Ma rispetto alle ultime volte, la partita è stata decisamente più problematica e la vittoria è arrivata di stretta misura. Per ritrovare un 3-2 non bisogna fare molta stradaal indietro. Al termine del girone d’andata del 2018-19, quando gli azzurri erano guidati da Carlo, il Napoli aveva sconfitto i rossoblù con lo stesso punteggio di ieri, anche se con un’altra dinamica. Vantaggio di Milik e pareggio di Santander nel primo tempo. Ancora gol del polacco e nuova risposta del, per poi arrivare al definitivo 3-2 di Mertens a soli 3 ...

... è nata Diana Dopo la data di questa sera, lunedì 17 ottobre a Padova, i Negramaro sono attesi a Napoli, Lecce, Catania, Bari, Mantova,e Roma. In diverse città si è resa necessaria una ...La Samp, invece, viene dal pareggio in casa deled è ultimo in graduatoria con appena 3 punti rimediati in 9 giornate. Segui la partita di Genova in tempo reale sul nostro sito. 19:42 50' - ...