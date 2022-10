Sciopero scuole di Torino il 20 ottobre revocato Nota

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola-Canavese e Federazione Uil Scuola Rua, conn. 374 dell’112022, in adesione alloGenerale Territoriale indetto dalle Confederazioni CGIL, CISl e UIL della provincia diper il giorno 202022, “hanno proclamato lodella prima ora di servizio del turno del mattino” per le istituzioni scolastiche ed educative del territorio metropolitano di. L'articolo .

Cgil Firenze

Avviserò tutti appena inizierà loci saranno associazioni, liberi cittadini, bambini,, tutti, sarò in tenda nel vallone fino a quando non arriva tutta la corte celeste con i mezzi".Ora il Comune può prevedere un percorso di assunzioni e reinternalizzazione delle(la ... per questo è proclamato unodelle insegnanti dell'appalto della scuola dell'infanzia comunale ... Appalti scuole infanzia comunali, 18 ottobre sciopero-presidio a Firenze – Cgil Firenze Cgil, Cisl e Uil del Piemonte si mobilitano per la sicurezza sul lavoro: giovedì 20 ottobre ci saranno quattro ore di sciopero a Torino, con un presidio dalle 10 alle 12 - alla presenza dei segretari ...Una legge nazionale sul diritto allo studio, l'abolizione del PCTO e scuole più sicure. Queste alcune delle rivendicazioni degli studenti che iniziano da domani a mobilitarsi verso la manifestazione d ...