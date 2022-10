Sarri | «I 90 minuti che passi in campo sono la parodia della vita»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Maurizioha rilasciato una lunghissima intervista a Rsi Sport per la Domenica Sportiva. Riportiamo alcune risposte. «Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio», lo disse Mou. «Ed’accordo perché 90cheinla. Cimomenti esaltanti, momenti difficili, momenti in cui puoi vincere o puoi perdere, come succede normalmente nell’arco di una. Conoscere le storie diti aiuta anche nel calcio». Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo… e anche il calcio? «Il calcio ha bisogno di essere salvato da se stesso e dalle proprie istituzioni. Si sta andando su una strada in cui è impossibile proporre la bellezza. Se si ...

ricorre solo a Luis Alberto e Cancellieri (a tredalla fine) e per il resto sceglie di lasciare in campo tutti i migliori, seppure stremati. L'Olimpico trema sulla traversa di Delofeu, ...Una strategia che però non è riuscita a far cadere la difesa friulana: neiconclusivi Anderson ha ceduto il posto a Cancellieri, l'esterno arrivato dal Verona e sperimentato dacome ...Maurizio Sarri è sempre stato un allenatore dalla grande personalità, un uomo che ha attirato la curiosità di molti appassionati del calcio, e non solo, con lo scopo ...