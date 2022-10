Sarri | «Dovessi scegliere tra la finale di Champions e la Parigi-Roubaix | guarderei il ciclismo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Maurizioè stato intervistato da Rsi Sport per la Domenica Sportiva. Le sue dichiarazioni. «Per me quello con il calcio è un innamoramento avuto fin da piccolo. La passione nasce dal fatto che è uno sport di squadra, io lo considero uno sport di squadra, anche se negli ultimi anni a livello mediatico viene dato molto più risalto alle individualità che non alla squadra. È uno sport da organizzare. Solamente il rugby ha le stesse caratteristiche di organizzazione del calcio: si gioca su un campo con dimensioni estremamente ampie e tanti giocatori. Questo fatto di razionalizzare i movimenti dei giocatori è una grandissima passione, ma mi sono divertito anche a giocare». Il calcio è un gioco complicato? «È apparentemente semplice, forse per i singoli, poi in realtà coordinare 11 giocatori su un terreno non è proprio semplicissimo, ci vuole organizzazione. La ...