Sabatini | “Allegri? Contro il Toro la Juventus ha fatto meglio anche del Napoli”

Tutto Napoli

...(d'archivio) diche parla a tutti i giocatori radunati. E la titolazione 'Mister, siamo tutti con te' correda l'immagine. La verità probabilmente sta nel mezzo, come racconta Sandro...Juventus, sentenza su: 'Andava già mandato via' Massimiliano, allenatore della ... ha invece dichiarato Sandro. 'Se la squadra non si riprende è chiaro che la posizione resta ... Sabatini difende Allegri: “La Juve ha fatto meglio del Napoli contro il Torino” Tuchel alla Juve e scacco definitivo dell'Inter. Ecco le ultime legate al futuro di Allegri: coinvolto anche Inzaghi.La squadra di Allegri, infatti, dopo le sconfitte con Milan e Maccabi Haifa aveva bisogno di una scossa che potesse svoltare la situazione, e la vittoria nel derby può aiutare la Juve a risollevarsi.