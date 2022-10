Russia | la giornalista dissidente Ovsyannikova “è scappata dai domiciliari ed è in Europa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Di Marinasi erano perse le tracce lo scorso 4 ottobre, quando il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Ma ora, rivela il suo avvocato Dmitry Zakhvatov, larussasi trova ininsieme alla figlia di 15 anni. La donna, nota per essersi presentata in diretta sulla tv russa con un cartello con scritto “No War” a caratteri cubitali, era quindi evasa dagli arrestidove si trovava da luglio. Era infatti stata arrestata dalle forze dell’ordine russe in base alla legge che punisce la divulgazione di false informazioni sulle forze armate del Paese. Le pene detentive previste arrivano fino a 15 anni. “Stanno bene e aspettano di potersi esprimere pubblicamente, anche se non è ancora certo che lo faranno”, ha aggiunto Zakhvatov. Nonostante il feroce giro di ...