Russia | jet su edificio | almeno 4 morti e 6 dispersi

... secondo i servizi di soccorso locali, l'ultimo bilancio dello schianto di un aereo Su - 34 nel cortile di un edificio residenziale a Yeysk, nella regione di Krasnodar, in. Lo riferisce ...E' salito ad almeno due morti e 15 feriti ricoverati in ospedale il bilancio della sciagura avvenuta oggi a Yeysk, nel sud della, dove unmilitare Su - 34 si è schiantato su un edificio residenziale. Lo riferisce il ministero per le Emergenze citato dall'agenzia Interfax. Secondo il ministero della Difesa, l'aereo è ...È salito ad almeno quattro morti e 19 feriti, ricoverati in ospedale, il bilancio della sciagura avvenuta lunedì nel sud della Russia. Otto dei feriti hanno gravi ustioni e sintomi di avvelenamento da ...E' di 4 morti, 6 dispersi e 25 feriti, secondo i servizi di soccorso locali, l'ultimo bilancio dello schianto di un aereo Su-34 nel cortile di un edificio residenziale a Yeysk, nella regione di Krasno ...