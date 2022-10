Russia | aereo militare precipita su un edificio | almeno due morti e 15 feriti

Un vero e proprio giallo, quello dell'militare russo che si è schiantato su un edificio nel Sud - Est della, a Yeysk. Il palazzo è completamente in fiamme, dal primo al nono piano, e per ora il bilancio è di due morti e 15 ......, dove un jet militare Su - 34 si è schiantato su un edificio residenziale. Lo riferisce il ministero per le Emergenze citato dall'agenzia Interfax. Secondo il ministero della Difesa, l'è ...Lo riferiscono i servizi di emergenza locali. I feriti sono 25. Da quello che si è capito l’aereo militare russi era impegnato in una attività di addestramento quando il pilota ha perso il controllo ...Un aereo militare russo è precipitato in un'area residenziale di Ejsk, nel sud-ovest della Russia. Secondo le prime informazioni i due piloti sono ...