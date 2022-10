“Ronzulli badante” Scoppia il finimondo tra Telese e Sallusti | litigata storica

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Hanno perso, hai perso le elezioni, fattene una ragione”. Aria scoppiettante quella della puntata del 16 ottobre di Non è l'Arena, il programma televisivo di La7 condotto da Massimo Giletti, in cui va in scena lo scontro tra Alessandroe Luca. Il direttore di Libero mette il collega con le spalle al muro: “Non stare nel bunker!”.replica: “Io non ho perso nulla, non ero candidato, non sono un giornalista di un giornale di partito come sei stato tu”, manon fa passare l'allusione: “Tu hai lavorato in Mediaset al soldo di Silvio Berlusconi, io mai, tu hai preso i soldi Berlusconi, non io. Io non ho mai lavorato in un giornale di partito, tu hai preso i soldi di Berlusconi e non ti facevano schifo, non sputare nel piatto dove hai mangiato”. I toni si fanno sempre più accesi e il ...