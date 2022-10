Ronaldo | succede ancora | l’annuncio UFFICIALE

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A quanto pare per tutti i fuoriclasse arriva un momento in cui non sono più considerati tali. Stando in Premier League C’è chi prima o poi deve rassegnarsi a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Corriere dello Sport

). Stagione 2019 - 20: Torino - Juventus 0 - 1 (70' De Ligt). Stagione 2021 - 22: Torino - ... I tifosi del Torino sanno che succederà; e puntualmente, a volte anche in circostanze più ...Torna alla mente il concetto del Sarri juventino su Cristiano: della serie "c'è lui, poi tutti gli altri". Basta fare il conto dei palloni affidati a Egonu in ogni partita (spesso intorno al ... Cristiano Ronaldo, rottura definitiva col Manchester United: cosa succede ora Intervenuto in conferenza stampa il tecnico dell'Atletico Madrid ha risposto pubblicamente alle voci che vedono un interesse dei Colchoneros per Cristiano R ...Ronaldo, il fenomeno per antonomasia e meriti mai scalfiti. Ulteriore encomio arriva dal documentario su DAZN: il lato oscuro del talento.