Roma | uomo trovato morto in auto | ' Era nudo' Mistero nel quartiere di Colli Aniene

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Riune senza vita all'interno di un', neldi; il ritrovamento è avvenuto domenica sera, in via Battista Bardanzellu , in circostanze su cui gli ...

A riportare la notiziaToday, secondo cui l'era uscito di casa in mattinata, per alcune commissioni ma non ha più fatto rientro. Foreign fighter italiano ucciso a Donetsk: Elia Putzolu, 28 ...Oltre a, Busan e Odessa, a ospitare Expo 2030 si è candidata anche Riad, capitale dell'Arabia Saudita . ... A volerla, nell'ennesimo esercizio di pubbliche relazioni, è l'sempre più forte di ...Sul corpo del 69enne non sono stati trovati segni di violenza, ma l'assenza di abiti e dei suoi effetti personali nella vettura farebbero pensare a un furto o una rapina ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...