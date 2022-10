Roma | si ubriaca e spacca la testa e le gambe alla compagna | gravissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022). Botte, maltrattamenti, traumi – fisici e psicologici. Ma non solo. Un incubo senza fine quello vissuto da una donna dentro le proprie mura domestiche a causa del compagno, ora, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Lui, un uomo polacco di 47 anni, è stato raggiunto nelle ultime ore da un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di. Picchiava da anni ladentro casa Un fenomeno che andava avanti da tanto, troppo, tempo. Da anni, infatti, la povera donna subiva maltrattamenti fisici e morali da parte dell’indagato che si sono tradotte spesso in lesioni fisiche con le quali ha dovuto convivere per tutto questo tempo. Ma il trauma più grave è quello che ti lascia dentro la ...