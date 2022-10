Roma | Pellegrini | «Speravo di segnare Infortunio? Sapevo che…»

Leggi su calcionews24

Lorenzo, centrocampista della, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi contro la Sampdoria Lorenzo, centrocampista della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria. GOL – «Il pallone era pesante sul rigore, era successo a Empoli che per la tanta voglia di sbloccarmi lo avevo sbagliato. Madi fare gol oggi. All'inizio lo abbiamo detto: ci mancava qualcosa. Nel secondo tempo però abbiamo dimostrato che abbiamo la voglia per vincere».– «Ho preso in gergo "una vecchietta", mache sarei riuscito a finire la partita».