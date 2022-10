Roma | insulti razzisti alla medaglia di bronzo azzurra Zaynab Dosso | ‘Non mi sento tutelata’

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È stata insultata, un insulto razzista fuori da un locale. La protagonista della disavventura è, velocistanella 4×100 agli ultimi Europei, record italiano nei 60 metri. La nota sportiva è nata in Costa d’Avorio, ma vive aed è stata lei stessa a raccontare cosa le è capitato sul suo profilo Instagram. L’atleta vittima diL’atleta è stata vittima di un’aggressione verbale quando ha rifiutato di fare l’elemosina a una donna che le ha detto: “P…a straniera, tornatene nel tuo paese”. Un insulto non da poco che, però, non ha sortito alcuna reazione da parte dei presenti. Nessuno è intervenuto a sostenere lache è rimasta estremamente turbata non solo dall’aggressione, ma anche dal silenzio intorno a ...

Zaynab Dosso, l'atleta azzurra e gli insulti in strada a Roma: «Mi hanno chiamato putt… straniera»